Режим ЧС из-за угрозы лесных пожаров введен в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за угрозы лесных пожаров в Приангарье режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. В регион прибыло около 100 авиапожарных федеральной службы охраны лесов. Об этом сообщают в пресс-службе Авиалесоохраны.

- Для переброски команд авиапожарных и технических средств для тушения лесных пожаров взpывным методом федеральная Авиалесоохрана применяет собственный вертолет Ми-8-МТВ-1 с увеличенной дальностью полета, - сообщают в ведомстве.

По данным на утро 16 июня, 46 сотрудников Авиалесоохраны работали на тушении пожаров в лесах Приангарья с помощью прокладки минерализованных полос. Также были переброшены еще 52 авиапожарных для ликвидации очагов взрывным методом.

Режим ЧС ведомство рекомендовало ввести и в Киренском районе. Это решение будет обсуждать правительство региона.

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