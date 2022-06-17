Двадцатикратный размер взятки заплатит пассажир поезда по приговору суда в Черемхово Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Черемхово прошел суд для 35-летнего пассажира поезда Москва-Чита. В январе 2022 года сотрудник транспортной полиции проводил в вагоне проверку по соблюдению миграционного законодательства. Один из иностранцев был уличен в нарушении режима пребывания на территории России. Об этом сообщают в пресс-службах ВСЛУ МВД России по региону и прокуратуре Иркутской области.

- Мужчина пытался «задобрить» полицейского, чтобы тот не составлял административный протокол и протянул вознаграждение в размере одной тысячи рублей – рассказали в ведомствах.

Но полицейский отказался от денег и сообщил об инциденте в дежурную часть линейного отдела. Было возбуждено уголовное дело о взятке. В итоге суд оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей.

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