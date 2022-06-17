Братск «поплыл» после сильного ливня 17 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске равно утром 17 июня прошел сильный ливень. Под водой оказались некоторые улицы и дворы. Из-за ее высокого уровня было остановлено движение троллейбусов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Братска.

- Сразу же были приняты меры по перевозке пассажиров автобусами, - рассказал заместитель мэра Братска по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников. - На данный момент дорожная служба города устраняет наплывы грунта на дороге. Работники МП «Дирекция городской инфраструктуры» откачивают воду там, где нет возможности пропустить ее через ливневую канализацию.

Кроме того, жители жаловались на протечку крыш и межпанельных швов. Управляющие компании и другие коммунальные службы решают эту проблему.

По словам Егора Луковникова, сейчас критичных аварийных ситуаций, которые бы сильно повлияли на работу общественного транспорта, городской инфраструктуры или угрожали жизни и здоровью людей, нет. Ситуацию контролируют ЖКХ и власти города.

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