Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на время выпускных будет действовать с 24 по 30 июня

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на время выпускных будет действовать с 24 по 29 июня
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Исходя из постановления правительства Иркутской области, в Иркутске на время выпускных вечеров с 24 по 30 июня будет запрещено продавать и покупать алкогольные напитки. Время ограничения – с 14-00 до 23-00 часов. Исключение составляете продажа спиртного в общепитах. Об этом сообщают в Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
- Служба потребрынка по региону в целях профилактики нарушения обязательных требований информирует участников алкогольного рынка о том, что за реализацию алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в дни запретов полагается административная ответственность, - отметили в ведомстве.
Для должностных лиц штраф за нарушение правил будет составлять от 20 до 40 тысяч рублей, а на юрлиц гораздо больше - от 100 до 300 тысяч рублей.
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