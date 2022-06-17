Дни памяти и скорби проходят в библиотеках Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Библиотеки Иркутска проводят Дни памяти и скорби. С 17 по 22 июня там пройдут мероприятия, приуроченные к 81-летию нападения фашистской Германии на Советский Союз. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В городских библиотеках проходят исторические беседы, видеопрезентации, просмотры документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, - отметили в администрации.

Полное описание запланированной программы и всех мероприятий можно посмотреть на официальном сайте Централизованной библиотечной системы.

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