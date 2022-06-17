Ремонт дороги в Университетском в Иркутске выполнен на 65%. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске в микрорайоне Университетском ремонт окружной дороги выполнен на 65%. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- На объекте уложен выравнивающий слой дорожного покрытия и частично заасфальтированы тротуары, - рассказали в мэрии. - Сейчас продолжают готовить основание для пешеходных дорожек, устанавливают бордюры, выполняют гидроизоляцию водоотводного лотка.

Кроме того, ремонтируются подпорные стенки, обустраивается газон. По проекту будет предусмотрен сброс воды, что очень важно, поскольку на всей территории есть перепады высот. Отмечается, что подрядчик укладывается в сроки.

Помимо всего остального, сделают парковку возле школы № 55 и гимназии № 2, а также у строящегося здания крытого катка. Подрядчик восстановит элементы ливневой канализации, подпорные стенки и освещение. Заменит бордюры и поставит остановки общественного транспорта. На дороги нанесет разметку, дорожные знаки и ограждения. Уложит тактильную плитку на «зебру», установит «лежачие полицейские» и светофоры.

Напомним, ремонт окружной дороги микрорайона Университетский – это часть подготовительной работы по реконструкции Лермонтовского транспортного узла. Проект развязки уже готов. В конце июня его направят на госэкспертизу.

На данный момент в Иркутске приводят в порядок 14 участков дорог. Отремонтировано 130 километров дорожного полотна.

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