Мотоциклист разбился насмерть на байке в Нукутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области в Нукутком районе произошло трагичное дорожно-транспортное происшествие. Около часу дня на трассе "Залари-Жигалово" в районе поселка Целинный 46-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате происшествия он съехал с дороги и опрокинулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- От полученных травм мужчина скончался до прибытия бригады медиков, - отметили в ведомстве. - Кроме того, пассажиром мототранспорта был 10-летний школьник, который, по предварительной информации, не травмировался.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины аварии.

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