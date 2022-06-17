Восьмибалльные пробки сковали Иркутск в пятницу вечером 17 июня. Фото: пресс-служба Яндекс-Пробки

На дорогах Иркутска автомобилистам придется провести больше положенного времени. В вечер пятницы 17 июня город сковали большие пробки – по информации сервиса Яндекс.пробки в данный момент они оцениваются в восемь баллов. Но все не так плохо, домой к ужину все еще можно успеть.

- Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 20.00 часам достигнут четырех баллов, - уверяют сотрудники сервиса Яндекс.пробки.

Итак, постоять водителям придется на улицах Ленина, 3 Июля, Седова, Кожова. А также традиционно на плотине ГЭС. Кроме того, медленное движение отмечается на улицах Депутатская, Байкальская – по дороге в сторону Центрального рынка, Красноармейская, Чкалова.

В Свердловском районе – улицы Боткина, 2-ая Железнодорожная, Сергеева, бульвар Рябикова, Маршала Конева, Гончарова, Центральная и автодорога, ведущая в садоводство «Дорожный строитель» имеют меныший затор, по сравнению с центром города.

Чтобы не завязнуть в плотном строю машин, лучший совет автомобилистам - заранее выбирать пути объезда.

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