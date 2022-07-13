В Иркутской области пройдет пятый фестиваль колокольного звона

В Иркутской области пройдёт пятый фестиваль колокольного звона. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Пятый фестиваль колокольного звона пройдёт в Иркутской области. В нем примут участие более 30 звонарей из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Красноярска, Улан-Удэ, Иркутска и Слюдянки, а также из города Петропавловска Республики Казахстан. Организаторами мероприятия выступают министерство культуры и архивов Иркутской области, а так же Иркутская епархия Русской православной церкви и Иркутская школа звонарей «Благовестник».

– Этот проект несет важную, культурно-просветительскую роль, – отметила министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина. - Его цель - возрождение традиций колокольного звона Сибири и популяризация этого вида искусства. Фестиваль посвящён важным событиям истории Прибайкалья – 350-летию строительства первого храма в Иркутске и основания Вознесенского монастыря.

Мероприятия пройдут в Шелехове, Иркутске, Слюдянке и Байкальске. Открытие фестиваля произойдет 13 июля. На набережной Иркутска у памятника Александру III выступят поэты, и музыкальные коллективы, а так же сольные исполнители духовной и народной музыки. В программе будет ярмарка и мастер – классы ремесленных и творческих объединений. Одной из частей фестиваля станет крестный ход – спуск по рекам Иркут и Ангара. Он стартует 15 июля в селе Шаманка Шелеховского района.

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