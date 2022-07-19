Военный комиссариат Иркутской области формирует именные подразделения «Ангара». Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Военный комиссариат Иркутской области начал набор мужчин в именные подразделения «Ангара» для службы по контракту и участия в спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины. Но пойти может не каждый, важно соблюсти требования. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Возраст желающего должен быть от 18 до 50 лет, образование не ниже девяти классов, отсутствие противопоказаний по здоровью и другое, - отметили в администрации. - При заключении контракта на службу в именном батальоне предусматривается единовременная выплата в размере до 200 тысяч рублей.

При этом каждый месяц выплачиваются денежные средства в размере от 180 тысяч рублей.

Чтобы поступить на службу, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту воинского учета, либо на пункт отбора на военную службу по контракту.

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