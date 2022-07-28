Пещеры Чекановского и Ботовская признаны памятниками природы Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области сразу два объекта признаны региональными памятниками природы. Это «Пещера Чекановского» в Ольхонском районе и «Ботовская пещера» в Жигаловском районе. Постановление об этом подписано в правительстве региона. Теперь на охраняемой территории запрещены любые действия, которые могут навредить сохранности памятников природы.

- Пещеры являются уникальными в своем роде геологическими, палеонтологическими, археологическими объектами и характеризуется особенными многочисленными подземными галереями, наличием натечных образований, палеонтологических остатков и следов пребывания человека, - подчеркнула министр природных ресурсов и экологии области Светлана Трофимова.

Ученые предполагают, что ледник, который находится в пещере Чекановского имеет возраст несколько тысяч лет. В свою очередь Ботовская пещера- самая протяженная в России. Согласно последним замерам, ее длина составляет почти 70 км.

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