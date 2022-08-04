Биодобавки начнет экспортировать во Вьетнам иркутская компания. Фото: правительство Иркутской области

Экспорт биологически активных добавок из Иркутской области во Вьетнам начнется в ближайшее время. Соответствующее предложение было подписано между сторонами. Об этом сообщает Правительство Иркутской области.

- Иркутская компания выпускает биологически активные добавки на основе дигидрокверцетина и чаги. Подобная продукция во Вьетнаме пользуется спросом, - объяснили в региональном правительстве.

Представители Вьетнама заинтересованы в поставках из Иркутской области и других видов продукции, в том числе мяса птицы, полуфабрикатов из свинины, картофеля и молочной продукции для детей. Не исключено, что в ближайшее время будут подписаны договоры о поставках во Вьетнам и этих видов продукции, выпускаемых на территории Иркутской области.

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