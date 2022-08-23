На 1 млн рублей обманули лжеправоохранители двух пенсионерок из Иркутска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В минувшие выходные в Иркутске аферисты обманули двух пенсионерок 68 и 82 лет. Общая сумма украденных денег равна 1 миллиону рублей, каждая отдала по 500 тысяч. В обоих случаях женщины стали жертвами лжеправоохранителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе беседы рассказывали обманутым, что их дочь попала в ДТП по вине и от ее действий пострадала девушка, которая находится в больнице и нуждается в лечении, - говорят в ведомстве. - Далее женщинам разъяснялся порядок передачи денежных средств, которые необходимы для прекращения уголовного преследования в отношении их родственниц.

Доверчивые женщины передавали деньги курьеру, после чего выяснялось, что их обманули мошенники. По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются личности злоумышленников.

Полицейские призывают граждан разъяснить пожилым родственникам, что не следует передавать деньги неизвестным лицам, кем бы они ни представились. Если же вам звонят аферисты, необходимо сразу же прекратить разговор.

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