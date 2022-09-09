1000 тонн пшеницы с вредными примесями обнаружили в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Тулунском районе специалисты выявили кормовую партию пшеницы с вредной примесью. Глава крестьянско-фермерского хозяйства не исследовал 1000 тонн зерна на спорынью и головню, горчак ползучий, вязель разноцветный, гелиотроп опушенноплодный и триходесму седую. Несмотря на отсутствие показателей экспертизы, предприниматель оформил декларацию о соответствии. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Надзорным ведомством главе КФХ выдано предостережение о необходимости принятия мер по соблюдению законодательства, после чего хозяйствующий субъект самостоятельно отозвал декларацию, - отметили в ведомстве.

Растения, содержащие ядовитые алкалоиды, гликозиды представляют серьезную опасность для жизни животных, а впоследствии здоровью потребителей продукции животноводства. При попадании в организм животного эти вещества могут вызывать поражения центральной нервной системы и печени.

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