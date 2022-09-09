Мужчину из Иркутского района осудят за убийство собственной матери ради денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летний мужчина предстанет перед судом за убийствособственной матери ради наживы.

По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый, страдавший алкогольной зависимостью и патологическим влечением к азартным играм, решил украсть банковскую карту брата, пока тот был в больнице. Ее на хранение он передал матери. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В утренние часы подошел к спящей женщине, которая неожиданно проснулась. В связи с этим злоумышленник напал на нее и задушил, - рассказали в ведомствах. - После чего завладел банковской картой, обнаруженной в кармане одежды погибшей, и скрылся с места происшествия. В течение трех дней снял с карты более 124 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Вскоре пьяного мужчину задержали полицейские, которым он признался в убийстве своей матери. Уголовное дело направлено прокуратурой в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

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