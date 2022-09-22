Антитеррористические учения прошли на территории колонии в Иркутском районе. Фото: УФСБ по Иркутской области

На территории исправительной колонии в поселке Плишкино Иркутского района прошли учения, в которых приняли участие силовые и специальные службы. Согласно сценарию, члены террористической организации захватили заложников в хозяйственном здании колонии-поселения и выдвинули заведомо невыполнимые политические требования. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ по Иркутской области.

- Все задачи учения выполнены в полном объеме. Проведенные мероприятия позволили повысить уровень готовности сил и средств специальных служб и правоохранительных органов к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций, - отметили в ведомстве.

В учении приняли участие сотрудники УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, ГУФСИН, ЦССИ ФСО, правительства Иркутской области, органов местного самоуправления, экстренной медицинской помощи.

Напомним, 19 сентября на улице Каштаковской, 55а прошли учения под контролем МЧС. Для отработки действий сил и средств пожарных был применен открытый огонь.

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