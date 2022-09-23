Повестки о частичной мобилизации в Иркутской области раздадут до начала октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области военный комиссариат только начал оповещать население повестками в рамках частичной мобилизации. Выдавать повестки будут до первых числе октября. Об этом во время пресс-конференции 23 сентября сообщил военный комиссар региона Евгений Фуженко.

Напомним, 21 сентября Президент России объявил о частичной мобилизации. Подписан соответствующий указ. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Предполагается мобилизовать 300 тысяч военнослужащих. Путин отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.

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