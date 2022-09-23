Мобилизованные жители Иркутской области могут заключить брак по ускоренной процедуре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Попавшие под частичную мобилизацию жители Иркутской области могут зарегистрировать брак в день подачи заявления в ЗАГС. В обычных обстоятельствах на это требуется минимум месяц. Эту информацию корреспонденту "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе службы ЗАГС региона.

- В связи с объявленной в Российской Федерации частичной мобилизацией служба ЗАГС Иркутской области открыла горячую линию для решения в индивидуальном порядке вопросов оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния, - рассказали в ведомстве.

Молодоженам необходимо предоставить в ЗАГС паспорта, повестку и совместное заявление, которое оформляется на месте. При необходимости – документ о прекращении предыдущего брака. Также нужно оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

Напомним, 22 сентября, в четверг, в Приангарье было создано 130 семей. Традиционно невест и женихов привлекает "красивая" дата, в этот раз - 22.09.2022. В Ангарске заветное "Да" во дворцах бракосочетания произнесли 22 пары, в отделе по Усольскому району и Усолью-Сибирскому – 12. Всего с начала 2022 года в регионе зарегистрировали брак 11 192 пар влюбленных.

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Телефон горячей линии службы ЗАГС Иркутской области – 8 902 56 67 367 (круглосуточно).

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