Бесплатная экскурсия по маршруту «Зеленая линия» пройдет в Иркутске 27 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье до 27 сентября будут проходить мероприятия ко Всемирному дню туризма. Всего их намечено в честь празднования около сотни в разных районах области – это выставки, ярмарки, дни открытых дверей, также десятки музеев организуют бесплатные экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Так, на одну из таких экскурсий во вторник могут попасть иркутяне. Ее проведут в городе по известной «Зеленой линии» - экскурсионному маршруту по областному центру. Ее проведет Информационно-туристская служба Иркутска. Начало в 12.00. Полный перечень всех событий есть на информационно-туристическом портале Приангарья.

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