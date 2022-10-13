Первая Байкальская школа иконописи открылась в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

Мастеров Приангарья объединят в Первой Байкальской школе иконописи, которая открылась в Иркутске. Это поможет сибирякам заполнить информационные пробелы. Опытом с ними поделятся ведущие российские иконописцы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Основную часть программы составляют мастер-классы. Они будут идти три дня, - рассказали в правительстве региона. - Специалисты покажут особенности изображения одежд и ликов святых, особенности создания образов святых ХХ века, техники золочения икон. Участники школы поделятся творческими работами в развитии иконографии сибирских святых.

Байкальская школа иконописи - это совместный проект Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева и Иркутского регионального отделения Союза художников России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

63-летний сибиряк из Иркутской области отправился добровольцем на Донбасс. Дома его ждут дети и внуки. (подробности)

Жена добровольца из Шелехова помогла родственникам мобилизованных доставить 50 кг посылок в Новосибирск. Анна Подольская сделала это для тех, кто не имеет возможности оплатить отправку. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08