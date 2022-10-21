В Иркутске расширили список субсидий для предпринимателей. Фото: администрация Иркутска

8 миллионов рублей выделено из бюджета Иркутска на предоставление субсидий предпринимателям. В администрации города продолжается прием заявок, который продлится до 1 ноября. Помощь предназначена для юридических лиц и ИП, ведущих приоритетные виды деятельности на территории областного центра. В том числе научная работа, производство, оказание некоторых видов услуг в области здравоохранения и другие. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В этом году администрация предложила дополнительные меры поддержки бизнеса и расширила перечень направлений для предоставления субсидий, – рассказала председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Татьяна Макарычева. - Впервые наши предприниматели могут получить до 500 тысяч рублей и покрыть половину затрат по уплаченным процентам по микрозаймам, взятым на улучшение основных фондов компании и пополнение оборотных средств. Кроме того, теперь благодаря субсидии можно компенсировать до половины стоимости полученных информационно-консультационных услуг

Перечень документов для получения субсидий размещен на официальном сайте администрации города Иркутска в разделе «Отрасли» – «Малый и средний бизнес» – «Субсидии».

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