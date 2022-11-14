Туриста-одиночку с травмами руки и поясницы спасли в Тункинских горах Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Спуск в ущелье «Дождевое» между пиками Аршан и Броненосец обернулся для туриста травмами в Бурятии. 38-летний мужчина в одиночку поднялся в Тункинские горы, при этом не зарегистрировавшись предварительно у спасателей МЧС. К счастью, даже повредив поясницу и руку, он находился в сознании и смог связаться с экстренными службами. Звонок поступил в 13:40 12 ноября.

- К месту вызова выдвинулись семеро спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые находились на учебно-тренировочных сборах в данной местности. В 15:40 четверо спасателей ПСО-2 БРПСС и одна единица техники выехали на место из села Кырен, - рассказали в отряде.

Пострадавшего мужчину на носилках эвакуировали из ущелья и доставили в поселок Аршан.

Все это время спасатели шли пешком. Туриста передали родственникам. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Напомним, подать заявку о выходе туристической группы на маршрут необходимо на сайте Главного управления МЧС России по Бурятии.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала об ангарчанине Евгении Александрове. В мужчину ударила молния, когда его тургруппа возвращалась домой после восхождения на Шумак. Получившего разряд 43-летнего спортсмена эвакуировали на носилках спасатели.

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