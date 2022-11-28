Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с фургоном в Шелехове

Двое взрослых и двое детей пострадали при ДТП с фургоном в Шелехове Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около 7:20 утра 28 ноября в Шелехове фургон Ford Transit столкнулся с Hyundai Solaris. За рулем грузового авто был 55-летний мужчина. Иномаркой управляла 37-летняя женщина. Причины ДТП устанавливаются. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате происшествия медицинская помощью понадобилась 51-летней пассажирке "Форда", а также водителю и несовершеннолетним пассажирам "Хендэ" в возрасте 8 и 15 лет, - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия продолжают работать инспекторы ГИБДД.

Прокуратура организовала проверку в связи с тем, что травмы в аварии получили дети.

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