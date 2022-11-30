131 случай коронавируса подтвердился в Иркутской области за сутки

Статистика по заболевшим коронавирусом в Иркутской области на 30.11.22 Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным статистики на 30 ноября, в Приангарье число подтвержденных случаев коронавируса возросло до 353 572 с начала пандемии. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 131 жителя региона. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- Зарегистрировано 8824 (+1) летальных случая, 891 (+2) случай – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

Выздоровело за все время 348 558 зараженных.

Жителей Приангарья просят не забывать о защитных масках и своевременной иммунизации.

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