Суд досрочно освободил мэра Балаганского района от полномочий в связи с утратой доверия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Балаганский районный суд вынес решение о досрочном прекращении полномочий мэра муниципального образования Михаила Кибанова. Административный иск был подан прокурором района. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

- Административный иск удовлетворен. Согласно принятого решения суда, полномочия мэра муниципального образования Балаганский район Кибанова М.В. прекращены досрочно в связи с утратой доверия, - говорится в сообщении на официальном сайте.

Решение не вступило в законную силу.

СПРАВКА КП

Михаила Кибанов родился в деревне Яс-Хайрюзовка Усть-Удинского района Иркутской области. Окончил Иркутский сельскохозяйственный институт в 1986 году. Позже занимал пост директора Балаганского профессионального училища, где проработал 25 лет. В апреле 2016 года был избран мэром муниципального образования Балаганский район, а также переизбран в 2021-м. Срок его полномочий должен был закончиться в 2026 году.

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