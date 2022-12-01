Коронавирус подтвердился у 142 жителей Иркутской области

Что известно о коронавирусе в Приангарье на 1.12.22 Фото: Олег ЗОЛОТО

Наступил первый месяц зимы, температура на улице стремительно падает, а на Приангарье, то и дело, обрушивается снегопад. Чтобы не стать переносчиком коварной инфекции, специалисты просят сибиряков беречь свое здоровье - вовремя делать прививки, пользоваться защитными масками и средствами дезинфекции рук. Лишь за последние сутки в регионе диагноз коронавирус подтвердился у 142 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

- По состоянию на 1 декабря 2022 года в Иркутской области официально выявлено 353 714 случаев новой коронавирусной инфекции, - отмечают в ведомстве. - Зарегистрировано 8825 (+1) летальных случаев, 892 (+2) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Справиться с заболеванием смогли 348 661 жителей Приангарья. Таковы данные приводят с начала пандемии.

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