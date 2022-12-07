1 млн рублей выплатят родителям девочки, на которую упал металлический шар в Иркутске. Фото: пресс-служба Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

В Иркутске поставлена точка в резонансном деле лета 2021 года. 24 августа во время прогулки в сквере Россия в микрорайоне Ново-Ленино 4-летняя девочка получила черепно-мозговую травму с обильным кровоизлиянием. На ребенка упала металлическая конструкция в виде декоративного шара. Как выяснилось, фигура была установлена пять назад и была плохо закреплена. Прокуратура направила в суд иск с требованием к местной администрации компенсировать родителям малышки причиненный моральный вред. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Ленинский районный суд Иркутска требования прокурора удовлетворил, взыскав компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Иркутский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, - отметили в прокуратуре Иркутской области.

Напомним, из-за инцидента с ребенком было заведено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Была задержана сотрудница администрации областного центра. Следователи выяснили, что именно она должна была уведомить МКУ «Городская среда» о дальнейшем обслуживании территории сквера, в том числе установленной там конструкции. Но она этого не сделала.

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