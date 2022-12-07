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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 4:26

Полиция задержала серийного вора, укравшего больше 200 тыс рублей из магазинов Иркутска

Им оказался 34-летний житель Иркутского района
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Полиция задержала серийного вора, укравшего больше 200 тыс рублей из магазинов Иркутска

Полиция задержала серийного вора, укравшего больше 200 тыс рублей из магазинов Иркутска

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серийного вора задержали в столице Приангарья. Схема у сибиряка была одна: вечером или ночью он вскрывал замок, чтобы проникнуть в магазин, после чего забирал деньги из кассы и сбегал. При этом для взлома он использовал обычную отвертку, а его личный рекорд времени - 30 секунд. Примечательно, что чаще всего он выбирал павильоны с разливными напитками. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» выяснили, что к преступлениям вероятно причастен 34-летний житель Иркутского района, ранее судимый за аналогичные преступления, - рассказали в ведомстве.

Как позже выяснили полицейские, из семьи торговых точек мужчина вынес больше 200 тысяч рублей. Подозреваемого поместили под стражу. Против него заведены уголовные дела.

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