Полиция задержала серийного вора, укравшего больше 200 тыс рублей из магазинов Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серийного вора задержали в столице Приангарья. Схема у сибиряка была одна: вечером или ночью он вскрывал замок, чтобы проникнуть в магазин, после чего забирал деньги из кассы и сбегал. При этом для взлома он использовал обычную отвертку, а его личный рекорд времени - 30 секунд. Примечательно, что чаще всего он выбирал павильоны с разливными напитками. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» выяснили, что к преступлениям вероятно причастен 34-летний житель Иркутского района, ранее судимый за аналогичные преступления, - рассказали в ведомстве.

Как позже выяснили полицейские, из семьи торговых точек мужчина вынес больше 200 тысяч рублей. Подозреваемого поместили под стражу. Против него заведены уголовные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потеряла маму и сестру в ДТП, а сама заболела раком. Школа в Братске устроила ярмарку и собрала 200 тысяч для девятиклассницы. (подробности)

Никакого Бэтмена и Русалочки: в детсадах Бурятии просят не наряжать малышей в новогодние костюмы зарубежных героев. Скандал из-за запрета костюмов зарубежных героев разгорелся в детсадах Бурятии. (подробности)

«Миллионерша ищет мужа»: эффектная брюнетка разместила свое фото на баннере в Улан-Удэ в поисках суженого. Жительница Бурятии ищет мужа с помощью билборда. (подробности)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе. Иркутянин Игорь Зуев сохранил жизни одиннадцати бойцов. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08