Иркутская область заняла 1 место в рейтинге регионов Сибири по объему строительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приангарье отличилось среди регионов СФО по объему строительных работ. Четверть строек Сибири располагалась именно в Иркутской области, такие данные за 9 месяцев 2022 года приводят специалисты Иркутскстата.

- Ввод жилья с января по сентябрь составил 981,8 кв. м (3 место в рейтинге), - отмечают эксперты. - По объему жилищного строительства в расчете на 1000 человек регион занимает 4 место.

Что касается других показателей, по которым Иркутская область лидирует среди регионов Сибири: средний размер зарплаты в регионе этим летом составил 60 268 рублей, большим ежемесячным доходом могут похвастаться только жители Красноярского края.

Также второе место в рейтинге Приангарье занимает в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха.

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