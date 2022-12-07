Рейды «Встречная полоса» пройдут на дорогах Иркутска с 7 по 10 декабря Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Рейды по названием «Встречная полоса» пройдут на дорогах Иркутска с 7 по 10 декабря. Инспекторы ГИБДД будут работать на участках, где чаще всего за последний год были зарегистрированы ДТП, связанные с выездом автомобилей на встречку. Об этом сообщают в Госавтоинспекции областного центра.

- С начала года на дорогах столицы Приангарья и прилегающего района было зарегистрировано 97 ДТП по причине опасного маневра. При этом 10 человек погибли, а также различные травмы получили 69 взрослых и 14 несовершеннолетних участников этих автоаварий, - приводят данные статистики в ведомстве.

Размер штрафа за указанное нарушение достигает 5 тысяч рублей, также может последовать наказание в виде лишения водительских прав.

Напомним, автолюбителей предупреждают об опасности пожаров в машинах. Чаще всего это происходит именно в сезон холодов. Причиной этом услужат агрегаты для обогрева авто. Сотрудники МЧС просят использовать только сертифицированное оборудование.

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