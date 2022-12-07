Более 50% опрошенных иркутян поддержали введение дифтарифов на электричество Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Половина опрошенных представителями ВЦИОМ жителей «столицы русского майнинга» поддержали введение в Приангарье дифференцированных тарифов на электроэнергию. Одобрением ответили 53%. Такая мера, по мнению экспертов, должна помочь с решением проблемы серых майнеров.

- Многие жители региона уверены в крайне негативном влиянии нелегального майнинга на энергетическую систему региона: 69% выражают опасение, что он вызывает перегрузки энергосетей, аварии и перебои с электричеством, - подчеркивает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Напомним, 14 ноября 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает регионам страны право вводить дифференцированный тариф на электроэнергию. Документ подразумевает, что теперь будут сформированы основы, на которых происходит создание предельного индекса оплаты электричества для населения.

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