В сети появилось видео с места тушения пожара в трамвайном депо в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте пожара в трамвайном депо на улице Пискунова. По адресу выезжали 36 спасателей и 10 единиц спецтехники. О распространении огня в ремонтном боксе стало известно в 12:28. Уже через 20 минут открытое пламя было локализовано.

- Пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара, причина устанавливается, - рассказали в ведомстве.

По данным, на 13:55 пожар в депо полностью потушен. В соцсетях ГУ МЧС России по Иркутской области поделились первыми кадрами загоревшегося верстака.

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