Администрация Иркутска подписала соглашение с центром «Мой бизнес» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В столице Приангарья прошло заключение соглашения о сотрудничестве между администрацией города и областным Фондом поддержки и развития предпринимательства Центром «Мой бизнес». Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Иркутска.

- Целью взаимодействия определены объединение ресурсов и усилий в решении задач социально-экономического развития муниципалитета, создание комфортных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства, укрепление межрегионального и международного сотрудничества, проведение взаимных консультаций и обмен информацией, - отметили в администрации Иркутска.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Иркутской области могут ввести новые условия списания долгов по налогам на транспорт. В Законодательном собрании региона рассмотрели инициативу о том, чтобы списывать задолженность за так называемые «безнадежные к взысканию» налоги. Это те, которые не оплачивали больше трех лет. Или же владелец машины умер. По данным на ноябрь, общая сумма этого долга в Приангарье составляет 1,2 млрд рублей.

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