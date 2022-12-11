Роженицу и пострадавшего от удара током доставили из поселка Мама в Иркутск санавиацией Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Двух пациентов районной больницы поселка Мама доставили в Иркутск на самолете L-410. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Игорь Кобзев. У женщины наблюдалось осложненное течение беременности. Анализы также вызывали обеспокоенность врачей. Сегодня сибирячка уже стала мамой, ей провели кесарево сечение. На свет появился мальчик.

- Второй пациент — с электротравмой, - поделился глава региона. - Ему требовалась помощь профильных специалистов. Тем же рейсом пострадавшего доставили в наш ожоговый центр больницы №3. Из шока мужчина выведен, ему провели обезболивающую терапию. Сейчас пациент в реанимации. Врачи делают все, чтобы помочь ему. Очень надеюсь на его выздоровление.

Напомним, Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило полеты в аэропорт поселка Мама. Ведомство опубликовало документы, необходимые для возобновления рейсов в поселок на самолетах Ан-24 и Ан-26. Первый рейс по маршруту Иркутск - Мама - Иркутск будет выполнен в понедельник, 12 декабря. Продажа билетов началась в субботу.

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