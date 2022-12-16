В 2023 году из федерального бюджета выделят 5 млрд рублей на развитие Байкальска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством Президента РФ Владимира Путина рассмотрели вопросы развития Байкальска. Темой для обсуждения стали несколько направлений, включая мероприятия по ликвидации накопленного на площадке БЦБК вреда и создание комфортных условий для жизни горожан. В правительстве Иркутской области напомнили, что по поручению главы государства Минэкономразвития РФ разработал программу социально-экономического развития города Байкальска до 2040 года.

- На сегодняшний день она уже на красном бланке. Завершается согласование этого документа, и в ближайшие дни мы представим его на подпись Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В программу включили 62 мероприятия. На ее реализацию до 2040 года из федерального бюджета выделят 33,5 млрд рублей. Пять из них регион получит уже в 2023 году.

Помимо этого, две важные задачи решают в рамках нацпроекта «Экология». Это ликвидация накопленного вреда от БЦБК, которую выполняет Росатом, и строительство четырех очистных сооружений.

Как пояснила Виктория Абрамченко, по всем трем объектам, которые представляют накопленный вред, проведены изыскания. По очистным сооружениям, которые содержат черный щелок, и Бабхинскому полигону уже подготовили проектно-сметную документацию. По Солзанскому полигону решили провести научно-исследовательские работы.

- Кроме того, мы занимаемся еще ликвидацией несанкционированных свалок на территории Центральной экологической зоны озера Байкал. Девять уже ликвидировали. Их общая площадь - 15 гектаров. Сегодня эта территория уже очищена, - отметила зампред Правительства РФ.

Владимир Путин отметил, что помимо выполнения всех программ по оздоровлению озера, важно и развитие самого Байкальска.

- Мы будем решать экологические проблемы, но загрузка предприятий, рабочие места в Байкальске, развитие самого города, социальная сфера, они крайне важны тоже для людей, которые там живут, - сказал президент РФ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, подчеркнул, что утверждение программы социально-экономического развития Байкальска позволит уже в следующем году начать в городе масштабные преобразования.

Напомним, глава Иркутской области прокомментировал ситуацию, которая сложилась на территории промплощадки в Ангарске 15 декабря. Семьям пострадавших и погибших окажут помощь, а организацией похорон займется руководство предприятия. За состоянием мужчины, получившим черепно-мозговую травму, следят врачи медсанчасти № 36. Остальных работников предприятия направили на амбулаторное лечение.

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