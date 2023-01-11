Строительство катка в Пади Долгой завершили в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Еще один крытый каток вскоре откроет свои двери для иркутян. Здание в Пади Долгой строили с 2019 года. В настоящее время остались лишь последние штрихи: передача объекта в муниципальную собственность и комплектация штата. Для горожан будет доступно поле из искусственного льда 30 на 60 метров. Под одной крышей расположатся раздевалки, душевые, помещения для заточки и проката коньков, тренерские и судейские комнаты, поделились в пресс-службе администрации Иркутска.

- На прилегающей территории выполнили благоустройство, в летний период у входной группы планируют установить скульптуру хоккеиста, -рассказали в мэрии. - Спортобъект предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий. В будние дни каток смогут посещать до 480 человек в сутки, в выходные – более 1200.

Параллельно готовится проектно-сметная документация по строительству еще четырех спортивных объектов в микрорайонах Зеленый, Лесной, Топкинский, а также на улице Шахтерская.

Напомним, прием заявлений на путевки для детей начался в Приангарье. Всего зарегистрировано уже 769 обращений. Активнее всего подают документы жители Иркутска, Ангарска, Саянска, Усть-Илимска и Братска. Право на такую форму поддержки имеют семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети, чьи родители работают, являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями.

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