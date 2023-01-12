Ошибки в названиях географических объектов обнаружили в Иркутской области. Фото: Татьяна Швыдченко.

В названиях населенных пунктов, рек и ручьев на дорожных знаках в Иркутской области допустили ошибки. Так, из-за чьей-то невнимательности в Боханском районе вместо села Хохороск появилась деревня с пугающим названием «Хорорск». А жители Алари теперь живут в «Алтаре». И это лишь пара примеров из нескольких десятков. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росреестра по Иркутской области.

- По всем выявленным случаям, а всего установлено ошибочное указание 52-х населенных пунктов и 2-х водных объектов, вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области геодезии и картографии, наименований географических объектов, - отметили в ведомстве.

Всего в 2022 году специалисты проверили на правильность написания на дорожных знаках названия 2490 населенных пунктов, рек, озер и ручьев.

Напомним, неработающие пенсионеры в Иркутской области с 1 января начнут получать повышенную пенсию. В среднем выплаты увеличили на тысячу рублей в месяц. Это связано с запланированной по всей стране индексацией на 4,8%. При этом она индивидуальна для каждого и зависит от размера получаемой пенсии.

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