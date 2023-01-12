Сразу три 14-летние девочки стали мамами в Улан-Удэ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В перинатальном центре Бурятии поделились удивительными итогами 2022 года. Жителей республики шокировал возраст самой молодой новоиспеченной мамы. Дело в том, что на момент родов ей едва исполнилось 14 лет. Однако «Комсомолке» стали известны и другие подробности. Оказалось, что за прошедшие 12 месяцев в Улан-Удэ малыши появились на свет еще у двух 14-летних школьниц. Они были лишь на несколько месяцев старше самой юной пациентки роддома.

- За состоянием юных будущих мамочек со всей Бурятии мы стараемся наблюдать лично, - отметили в республиканском перинатальном центре.

К слову, самой взрослой роженицей стала женщина в возрасте 58-и лет. Первые ли это роды, не сообщается. Однако у четырех жительниц Улан-Удэ на свет появились девятые по счету малыши.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала историю студентки из Приангарья, чьи семья и молодой человек 9 месяцев не замечали, что она в положении. 19-летняя девушка и сама не знала, что ждет ребенка. Ее не мучал токсикоз, а менструальный цикл не изменился. Однажды ей стало плохо. Молодая сибирячка, попала в больницу, где впала в кому. Придя в себя, она узнала, что стала мамой здорового мальчика.

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