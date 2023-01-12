Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 11:09

МВД: сообщение о попытке похищения школьницы в Иркутском районе не подтвердилось

12 января в сети появилась информация о нападении на ребенка в Хомутово
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
МВД: сообщение о попытке похищения школьницы в Иркутском районе не подтвердилось

МВД: сообщение о попытке похищения школьницы в Иркутском районе не подтвердилось

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сообщение о попытке похищения школьницы в селе Хомутово Иркутского района не подтвердилось. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, информация о нападении неизвестного мужчины на девочку появилось в СМИ 12 января. По словам матери, незнакомец схватил ребенка и силой посадил в машину, однако школьница смогла вырваться, забежать в школу и попросить помощи у учителя.

Однако при проверке информации правоохранители выяснили, что история была выдумана девочкой, которая боялась, что дома ее могут отругать за проступок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые подробности появились в деле ангарского педофила, надругавшегося над тремя детьми. (подробности)

Вонзилась клыками в ногу и едва не убила: свинья-потрошитель напала на мужчину в Иркутской области. (подробности)

Заблокировала страницы в соцсетях и не выходит на связь: 18-летняя студентка внезапно пропала по пути в аптеку в Иркутске. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08