МВД: сообщение о попытке похищения школьницы в Иркутском районе не подтвердилось Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сообщение о попытке похищения школьницы в селе Хомутово Иркутского района не подтвердилось. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, информация о нападении неизвестного мужчины на девочку появилось в СМИ 12 января. По словам матери, незнакомец схватил ребенка и силой посадил в машину, однако школьница смогла вырваться, забежать в школу и попросить помощи у учителя.

Однако при проверке информации правоохранители выяснили, что история была выдумана девочкой, которая боялась, что дома ее могут отругать за проступок.

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