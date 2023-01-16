«Это невероятно!»: лед принял удивительную форму на Байкале

А вы видите крылья ангела? Фото: Александра Литвинова

На просторах сети появилось удивительное видео байкальского льда. На одном из мысов озера с помощью воды и низких температур природа создала фигуру, похожую на крылья.

- Это невероятно!

- Действительно, завораживает.

- Вот оно, могущество природы, - писали восторженные подписчики в комментариях к публикации.

Поделилась кадрами гид из Иркутска Александра Литвинова. Она считает, что эта пара белоснежных крыльев, принадлежит не меньше, чем ангелу. Посмотреть видео можно ЗДЕСЬ.

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