Более 40 аварийных домов снесли в Иркутске

В прошлом году в столице Приангарья снесли 41 многоквартирный дом. Все они были признаны аварийными, а их жильцы - расселены. Стоит отметить, что девять объектов демонтированы застройщиками за свой счет. Больше всего ветхого жилья было в Ленинском округе. Это 19 домов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В соответствии с генеральным планом на нескольких освободившихся участках предусмотрено размещение муниципального жилья, – пояснили в комитете по градостроительной политике администрации Иркутска. Например, на земле, где ранее располагались дома №№ 14, 18, 22, 24, 26, 52 и 54 на улице Розы Люксембург. Там, где до недавнего времени стояли дома №№ 11 и 16 на улице Норильская и № 9 в 14-м Советском переулке, предусмотрены дошкольные образовательные учреждения.

Сносить старые дома продолжат и в 2023 году. Уже запланированы работы на 19 таких объектах.

Напомним, специалисты Приангарья бьют тревогу. Показатель заболеваемости ОРВИ поднялся выше эпидпорога на 39,6%. При этом к врачам обращаются сибиряки всех возрастов. Только за вторую неделю нового года зарегистрировано 19934 случая, из них 10892 – дети. Лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 334 человек. В том числе у нескольких пациентов был выявлен свиной грипп.

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