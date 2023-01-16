Мэра одного из городов Иркутской области задержали по подозрению в краже 1,5 млн рублей

Мэра одного из городов Иркутской области задержали по подозрению в превышении полномочий Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Приангарье произошло громкое задержание. Мэра одного из муниципальных образований подозревают в превышении должностных полномочий. Следователями СК совместно с полицейскими при расследовании дела о краже бюджетных денег была установлена причастность к преступлению директора строительной компании и должностных лиц мэрии. Речь идет о 1,5 млн рублей, которые были выделены на строительство сквера. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области, а также областного Главка МВД и региональной прокуратуры.

- Кроме того, установлено, что мэр муниципального образования и начальник муниципального учреждения превысили должностные полномочия, выразившиеся в заключении муниципального контракта с подрядчиком и подписании в рамках него документов о выполнении работ по приобретению и установки арт-объекта, который фактически был приобретен и оплачен в полном объеме до заключения контракта благотворительным фондом, - рассказали в ведомствах.

Уголовные дела по данному объединены в одно производство. Следователи уже провели обыски в домах и на местах работы подозреваемых. Изъяты телефоны, компьютеры, деньги, ценности, а также документы, имеющие значение для расследования, ход и результаты которого прокуратура Иркутской области поставила на контроль.

Напомним, бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, более известный как «самый кровавый маньяк России», которого ранее дважды приговорили к пожизненному сроку за десятки убийств, признался в совершении еще двух преступлений. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники Следственного комитета Иркутской области.

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