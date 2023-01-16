Аномальные морозы до -57 градусов накроют Иркутскую область с 17 по 19 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальные морозы накроют Приангарье с 17 по 19 января. Больше всего вновь не повезет жителям Катангского района. Там столбик термометра опустятся до -47...-52 градусов. А местами и вовсе похолодает до -57. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 17 января утром и днем местами в западных, центральных, северо-западных районах ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15-19 м/с, снег, метели, - отмечают в ведомстве.

Спасатели обращают внимание, что из-за низких температур высок риск возникновения пожаров.

Напомним, метеорологи поделились с "КП"-Иркутск" прогнозом погоды на 19 января. В Крещение будет холоднее, чем обычно. Так, ночью в областном центре ожидаются порывы ветра до 14м/с и морозы под -30 градусов. К слову, единственное официально разрешенное место для купания в иордани - залив Якоби.

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