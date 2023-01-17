Жительница Усть-Кута перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередное дело о телефонном мошенничестве возбудили следователи в Усть-Куте. К слову, накануне, 16 января, в Приангарье произошло 14 случаев кражи денег аферистами. Однако 49-летняя жительница города на севере региона поставила суточный антирекорд, отдав преступникам почти 4 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские выяснили, что женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина рассказал легенду о том, что с ее банковской карты перевели крупную сумму в другую страну, - рассказали в ведомстве.

Затем беседовать с сибирячкой принялся якобы финансовый представитель банка, который убедил ее взять кредит и поместить всю сумму на резервный счет. По его словам, это должно было «уничтожить кредитный потенциал» жительницы Усть-Кута и тем самым сберечь ее деньги. Для убедительности мошенники прислали «приказ» о приостановлении исполнительного производства, а также воспользовались подменным номером. О том, что стала очередной жертвой аферистов, женщина осознала слишком поздно.

Ход и результаты расследования этого уголовного дела поставила на контроль прокуратура Иркутской области.

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