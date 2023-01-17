МЧС: короткое замыкание стало причиной пожара в ТЦ «Миг» в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Специалисты выяснили причину происшествия в торговом центре «Миг» на улице Улан-Баторской в Иркутске. По данным дознавателей МЧС огонь на цокольном этаже здания начал распространяться от одного из светильников, установленных на потолке. Из-за короткого замыкания загорелись стеллажи с книгами и горючие материалы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По уточненной информации, в результате пожара повреждены продукция и стеллажи в магазине на площади 60 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре в торговом центре поступило в экстренные службы 17 января в 09.18. К счастью, людей вовремя эвакуировали. Обошлось без пострадавших и жертв. Через полчаса открытое пламя было потушено. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Иркутской области.

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