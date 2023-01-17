Пожар в торговом центре на улице Улан-Баторской потушили в Иркутске 17 января

Пожар потушили в тороговом центре в Иркутске 17 января Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 17 января пожарные Иркутска боролись с пламенем в торговом центре на улице Улан-Баторская. Сообщение о пожаре поступило в 09.18. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Люди из здания эвакуированы, пострадавших нет, - уточнили спасатели. - Одного человека из дыма вывели звеном газодымозащитной службы.

Когда первая группа пожарных прибыла на место, огонь они обнаружили в цокольном помещении здания. По их словам, горели стеллажи.

Открытое пламя удалось сбить к 09.50 утра. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Напомним, в Братске спустя месяц завершили поиски без вести пропавшей 34-летней женщины. По информации друзей и родственников, она ушла из дома 15 декабря, после чего перестала отвечать на звонки и сообщения. Осложняло ситуацию то, что проживала сибирячка одна. Как стало известно "Комсомолке", сибирячка была найдена...в собственной квартире.

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