Суд продлил арест экс-главе минздрава Иркутской области Якову Сандакову Фото: СУ СКР по Иркутской области

Кировский районный суд Иркутска продлил арест бывшему министру здравоохранения Приангарья Якову Сандакову, который был задержан в ноябре прошлого года. Подозреваемый в мошенничестве и получении взятки экс-чиновник пробудет под стражей до 12 апреля, сообщает «КП»-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу суда.

- Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки своему близкому другу - экс-главе минздрава Иркутской области, - рассказали о деле Якова Сандакова в пресс-службе регионального Следкома. - Он передал взятку в виде наличных денежных средств в размере 7 млн рублей от руководителей иной коммерческой структуры.

За денежное вознаграждение бывший чиновник помог приятелю заключить госконтракт между его фирмой и министерством на поставку медицинского оборудования, а именно эндоскопической системы стоимостью более 150 млн рублей.

Следователи провели обыски не только в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, но и по местам жительства подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми.

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