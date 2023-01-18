Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин принял участие в заседании по проблемам миграции Фото: Прокуратура Иркутской области

17 января заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин принял участие в расширенном заседании коллегии по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, проведенной полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, на котором рассмотрены вопросы реализации органами власти мер по обустройству территорий, прилегающих к пунктам пропуска, в приграничных регионах Сибири, развития сети исправительных центров, проблемы в сфере миграции. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Дмитрий Демешин обозначил актуальность вопроса нейтрализации угроз национальной безопасности страны в миграционной сфере, особенно в условиях сложившейся в стране ситуации. Рост количества прибывающих в округ иностранных граждан и лиц без гражданства повлек за собой рост преступности. За 9 месяцев 2022 года в округе расследовано 1 688 преступлений, совершенных указанной категорией граждан, что на 10,5 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, почти 40 % из них – тяжкие и особо тяжкие уголовно наказуемые деяния.

Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев акцентировал внимание на необходимость развития сети исправительных центров. Их создание расширит возможность применения не связанного с лишением свободы уголовного наказания в виде принудительных работ, а значит трудоустройства и как следствие – погашение ущерба, причиненного преступлением данными лицами, содержание семей, исполнение алиментных и других обязательств.

Деятельность органов уголовно-исполнительной системы по созданию исправительных центров требует корректив, поскольку не всегда сопровождается обеспечением надлежащих условий для отбывания уголовного наказания.

В ходе заседания предложен комплекс дополнительных мер, способствующих решению указанных задач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители одной из школ Братска обратились в прокуратуру из-за травли семиклассницы. (подробности)

Уехал кататься на снегоходе и не вернулся: спасатели завершили поиски без вести пропавшего на Байкале сибиряка. (подробности)

Соседка пожаловалась на запах: без вести пропавшую 34-летнюю женщину нашли спустя месяц поисков. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08