Жительница Братска за рулем Toyota Corolla снесла светофор и скрылась с места ДТП Фото: ГУ МВД по Иркутской области

59-летняя автомобилистка за рулем Toyota Corolla снесла светофор в центре Братска ночью 16 января. За устроенное ДТП сибирячка отвечать не хотела, а потому скрылась с проспекта Ленина. Однако остаться незамеченной женщине не удалось. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские быстро разыскали виновницу аварии. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- В отношении братчанки за оставление места ДТП сотрудники полиции составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, женщина заплатит 5000 рублей штрафа за сломанный светофор.

Напомним, перевернувшийся грузовик повредил основания опоры контактной сети на железнодорожных путях в Куйтунском районе и стал причиной "пробки" из грузовых поездов. ДТП произошло по вине водителя, нарушившего правила дорожного движения. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

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