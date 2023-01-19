Чат для автомобилистов в пробках создали в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске появился «Пробка чат». Это группа в мессенджере Telegram предназначена для тех, кто интересуется ситуацией на дорогах областного центра, либо уже оказался в автомобильном заторе и желает скоротать время. Его пользователями на 19 января являются 1,3 тысяч человек.

Чат появился в преддверии Нового года. Его создатель тоже живет в столице Приангарья. Мужчина просит участников сообщества не ругаться матом, не грубить и ничего не рекламировать. При этом приветствуются шутки и все, что может поднять другим настроение.

Напомним, в этом году при въезде на Академический мост с улицы 3-го Июля появится дополнительная полоса. Благодаря новому этому решению, на участке удастся уменьшить количество пробок и заторов, особенно это актуально в часы пик.

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